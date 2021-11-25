Samsung обновит до One UI 4.0 шесть старых смартфонов

В компании Sasmung расширили список смартфонов, которые получат One UI 4.0 на базе Android 12. Это флагманские модели 2019 года на базе процессоров Exynos 9820, Exynos 9825 и Snapdragon 855.

Речь идёт о Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Все эти смартфоны получат Android 12 в начале будущего года. Сейчас в компании обновляют флагманскую линейку Galaxy S21.

При этом пока неясно, когда обновления получат другие модели тех же лет. И получат ли вообще. Ведь One UI 4.0 на базе Android 12 приписывают только более-менее современным моделям, а не старым.

При этом отметим, что недавние нововведения у Samsung увеличили сроки поддержки старых моделей, так что появление One UI 4.0 на моделях 2019 года никого не удивляют.