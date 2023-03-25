Samsung может представить трехкратный складной смартфон в этом году

Популярный инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar) рассказал, что в этом году Samsung может представить прототип трехкратного складного устройства. Шарнир новинки будет отличаться от существующих смартфонов Flip и Fold.

Новинка может быть похожей на Samsung Display, который показали на выставке CES в январе. У нее экраны будут состоять из трех частей и получат два шарнира. Это будет первый смартфон с таким форм-фактором. Однако, такой продукт требует долгой разработки, поэтому его выход упоминается как «может, наконец, появиться в этом году».

Также инсайдер подтвердил, что не стоит ждать фанатскую версию Galaxy S23 FE, в этом году южнокорейская компания отказалась от нее.