Samsung начала продажи умного робота-пылесоса Jet Bot AI+ с активным 3D-датчиком

Samsung объявляет о старте продаж умного робота-пылесоса Jet Bot AI+ — первого в мире робота-пылесоса, оснащенного решением Intel AI и активным 3D-датчиком типа «стерео» для точного сканирования пространства даже в темноте.

Jet Bot AI+ – первый в мире робот-пылесос, который получил активный 3D-датчик типа «стерео», точно сканирующий пространство, чтобы объезжать небольшие объекты. Трехмерная камера в 256 тысяч раз эффективнее обычного датчика расстояния и может обнаруживать препятствия размером до 1 см. Благодаря этой технологии пылесос не будет «застревать» на мелких объектах во время уборки.

Датчик LiDAR позволяет Jet Bot AI+ точно рассчитывать свое местоположение, чтобы оптимизировать маршрут уборки благодаря многократному сканированию помещения для получения информации о расстоянии между предметами. Технология особенно эффективна в темноте – в комнатах со слабым освещением или под мебелью, поэтому устройство покрывает большую площадь с минимальными слепыми зонами.

Цифровой инверторный мотор Jet Bot AI+ повышает силу всасывания для глубокой очистки от пыли, а функция интеллектуальной регулировки мощности позволяет определять тип поверхности и количество пыли на ней. Используя эту информацию, устройство автоматически меняет настройки для оптимальной очистки.

Новинка получила усовершенствованную 5-слойную систему фильтрации, которая улавливает частицы микропыли, даже размером 0,5 ~ 4,2 мкм. Для дополнительной гигиены, все элементы и фильтры пылесоса можно мыть.

Стоимость на Jet Bot AI+ начинается от 89 990 рублей.