Samsung готовит новый смартфон M32 с батареей на 6000 мА·ч

Компания Samsung готовит новый смартфон Galaxy M32, который, уже по традиции, получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч.

Как ожидается, новинка будет очень похожа на Galaxy A32 по характеристикам. Это означает, что смартфон оснастят экраном Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и кадровой частотой 90 Гц. Его разрешение составит, скорее всего FullHD или FullHD+. Внутри ожидается процессор MediaTek Helio G80.

Основная камера получит модули на 64 + 8 + 5 + 5 МП. Фронтальная — 20 МП. Обещаны адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, модем LTE, порт USB-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Объёмы памяти не указываются. Цена и дата выхода также не сообщается.