Samsung готовит конкурента iPad Pro

Samsung не собирается сдавать позиции и практически сразу после презентации iPad Pro, пошли слухи о разработке аналогичного планшета от южнокорейской компании. Младшая модель получит 11-дюймовый дисплей, а старшую оснастят 12,4-дюймовым экраном.

Версия с поддержкой сетей пятого поколения будет представлена за пределами родины производителями, а значит доберётся до Европы и США. Оба планшета будут поддерживать работу с фирменным стилусом S-Pen.

По предварительным данным планшеты получат названия Samsung Galaxy Tab S20 и Samsung Galaxy Tab S20+, чтобы сочетаться с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S20. Анонс планшетов ожидается на мероприятии Samsung Unpacked или на Unpacked, которое пройдёт в июле и августе.

Кроме того, на специальном мероприятии могут показать складной смартфон Galaxy Fold 2.