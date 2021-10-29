Samsung Galaxy Watch4 LTE c поддержкой eSIM поступили в продажу

Samsung выпускает в продажу смарт-часы Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Watch4 с поддержкой LTE. С помощью поддержки технологии eSim пользователи смогут совершать звонки и принимать сообщения, а также слушать музыку, оплачивать покупки, использовать приложения для навигации и другие сервисы даже без подключения к смартфону и Wi-Fi.

Чтобы получить доступ к функциям виртуальной SIM-карты на устройствах серии Galaxy Watch4 LTE, ее требуется активировать в приложении Galaxy Wearable, используя смартфон под управлением Android 6.0 и выше и с ОЗУ объемом 1,5 ГБ и больше.

Galaxy Watch4 — первые гаджеты на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google, и оболочкой One UI Watch.

Galaxy Watch4 оснащены датчиком BioActive от Samsung, который объединил в себе сразу 3 сенсора, измеряющих пульс, ЭКГ и биоимпедансный анализ. Используя эту информацию, носимые устройства позволяют контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и даже определять состав тела — например, количество мышц, жира и воды в организме.

Galaxy Watch4 Classic LTE 46 мм обойдутся в 34 990 рублей, а Galaxy Watch4 LTE 40 мм в цвете Розовое золото – 24 990 рублей.