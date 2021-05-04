Samsung Galaxy S8 и S8+ больше не будут получать патчи безопасности

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ вышли в 2017 году. Однако теперь их срок жизни заканчивается. Компания закрыла поддержку этих моделей, теперь они не будут получать обновлений.

Отметим, что устройства вышли под управлением Android 7, однако в 2019-м году получили Android 9. А вот нынешние флагманы Galaxy S21 работают под управлением Android 11, при этом они получат обновления до Android 12, 13 и 14.

Для сравнения, в 2017 году вышли iPhone 8 и X. Они будут обновляться ещё минимум два года, так что замену им вряд ли нужно будет искать.

Отметим, что отсутствие обновлений не означает блокировки смартфона. Им можно будет пользоваться, как и ранее, однако возникнет риск взлома или вирусной атаки.

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