Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита | The GEEK
close
Новости

Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита

Китайские производители аксессуаров бьют тревогу.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:36

Samsung Galaxy S26 Ultra, по слухам, получит уникальные улучшения дисплея, включая новое поколение стекла Gorilla Glass, которое будет оснащено встроенным антибликовым покрытием и технологией приватного дисплея. Такое нововведение позволит пользователям отказаться от использования защитных стекол и пленок, улучшив не только защиту экрана, но и обеспечив более высокую степень конфиденциальности.

Функция Privacy Display будет эксклюзивной для модели Ultra и не будет доступна на других моделях серии Galaxy S26, таких как S26, S26 Pro и S26 Edge. Это позволит владельцам Galaxy S26 Ultra не переживать о том, что посторонние смогут увидеть информацию на экране при взгляде сбоку, благодаря технологиям, блокирующим видимость.

Кроме того, Galaxy S26 Ultra получит и другие улучшения дисплея, включая технологию Color Filter on Encapsulation (CoE), которая уже используется в складных смартфонах Samsung. Эта технология позволяет убрать слой поляризатора, делая панель тоньше и более энергоэффективной. Также появится Flex Magic Pixel, инновационная технология, которая сужает углы обзора, обеспечивая дополнительную конфиденциальность.

Однако, не все довольны такими нововведениями. Китайские производители аксессуаров выразили протест против появления технологии Privacy Display, так как это может повлиять на продажи защитных стекол и пленок.

Смартфоны серии Galaxy S26, включая S26 Ultra, будут представлены 25 февраля 2026 года.

id·218216·20260124_1842
На iPhone «сломался» будильник — он срабатывает без звука
Представлен Realme Neo 8 — доступный смартфон с мощным «железом» и эмулятором ПК-игр
Портативный Windows в кармане: показан смартфон NexPhone, который заменяет ПК
Почти 200 приложений для iPhone сливали данные миллионов пользователей
Стала известна дата выхода RedMagic 11 Air на глобальный рынок
«Убийцу флагманов» убили: OnePlus больше не самостоятельный бренд
Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air
Инсайдер опроверг подэкранный Face ID и перенос фронталки в iPhone 18 Pro
Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam
iQOO 15 Ultra установил новый рекорд в AnTuTu
Браузер Samsung для Windows теперь доступен во всем мире
В Индии накрыли производство поддельных Samsung Galaxy
Samsung может оснастить Galaxy Z Flip 8 собственным чипом Exynos 2600
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ вышел в России: цены
Samsung представила свой первый трифолд Galaxy Z TriFold с 10-дюймовым экраном
Воры в Лондоне считают Android «не добычей». Забирают только iPhone
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры