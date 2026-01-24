Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита

Samsung Galaxy S26 Ultra, по слухам, получит уникальные улучшения дисплея, включая новое поколение стекла Gorilla Glass, которое будет оснащено встроенным антибликовым покрытием и технологией приватного дисплея. Такое нововведение позволит пользователям отказаться от использования защитных стекол и пленок, улучшив не только защиту экрана, но и обеспечив более высокую степень конфиденциальности.

Функция Privacy Display будет эксклюзивной для модели Ultra и не будет доступна на других моделях серии Galaxy S26, таких как S26, S26 Pro и S26 Edge. Это позволит владельцам Galaxy S26 Ultra не переживать о том, что посторонние смогут увидеть информацию на экране при взгляде сбоку, благодаря технологиям, блокирующим видимость.

Кроме того, Galaxy S26 Ultra получит и другие улучшения дисплея, включая технологию Color Filter on Encapsulation (CoE), которая уже используется в складных смартфонах Samsung. Эта технология позволяет убрать слой поляризатора, делая панель тоньше и более энергоэффективной. Также появится Flex Magic Pixel, инновационная технология, которая сужает углы обзора, обеспечивая дополнительную конфиденциальность.

Однако, не все довольны такими нововведениями. Китайские производители аксессуаров выразили протест против появления технологии Privacy Display, так как это может повлиять на продажи защитных стекол и пленок.

Смартфоны серии Galaxy S26, включая S26 Ultra, будут представлены 25 февраля 2026 года.