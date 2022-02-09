Samsung Galaxy S22 уже можно приобрести по программе подписки

Компания Forward Leasing – оператор программы Samsung Upgrade – запускает предзаказ на линейку смартфонов Samsung Galaxy S22 по программе подписки. На сайте компании уже доступны все три новинки: Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra.

Модель Galaxy S22 на 128GB в цвете Phantom White доступна от 2916 руб. при оформлении договора на 2 года или от 4165 руб., если клиент захочет взять устройство на год. Старшая версия S22 Ultra обойдется в 6457 руб. в месяц.

Смартфон можно будет получить в магазине-партнере или заказать доставку на дом. Предзаказ не требует предоплаты, договор начинает действовать только после получения устройства. Остаточная стоимость устройства составит до 50% от первоначальной цены смартфона. Её не придется выплачивать при апгрейде смартфона в будущем. Так пользователь может экономить до 50% цены ежегодно.

В отличие от кредита или рассрочки, ежемесячный платеж по программе подписки Forward значительно ниже. По истечении срока договора у клиента есть возможность обновить устройство, не выплачивая остаточную стоимость гаджета, либо полностью выкупить смартфон.

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