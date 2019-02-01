Samsung Galaxy S20 Fan Edition показали на видео

Всего несколько дней назад в сети появились основные спецификации и живые фото смартфона. Теперь же новинка «засветилась» ещё и на видео.

В сети опубликовали подробный видеообзор, который раскрыл внешний вид смартфона, подтвердил спецификации, а также озвучил его розничную цену.

Судя по всему, Galaxy S20 Fan Edition получит 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей. При этом он плоский, а не закруглённый.

Внутри установлен процессор Snapdragon 865 или Exynos 990, в первом случае обещана поддержка сетей пятого поколения. Тыльная же сторона выполнена из пластика.

Объём оперативной памяти равен 6 ГБ, основной — до 128 ГБ. Основная камера включает в себя модули на 12 + 12 + 8 МП с оптическим увеличением в 8 раз, фронтальная — на 32 МП. Ёмкость батареи составит 4500 мА·ч.

Цена же предварительно равняется €699 и €799 за версии на Exynos 990 и Snapdragon 865 соответственно.

А ещё опубликован проморолик новинки:

Samsung S20 FE Promo Video. pic.twitter.com/8G7o1WYka0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 21, 2020