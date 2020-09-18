У Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет Snapdragon 865 и экран на 120 Гц

По данным Samsung, что смартфон Galaxy S20 Fan Edition поступит в продажу 23 сентября. Он получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также ему приписывают флагманский процессор Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера будет включать сенсоры на 12 + 12 + 8 МП. Фронтальная — 32 МП. Обещан трёхкратный оптический зум. Заявлен также аккумулятор на 4500 мА·ч и быстрая зарядка на 25 Вт. Есть и обратная зарядка.





Живые фото Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Из мелочей отметим пользовательский интерфейс One UI 2 на базе ОС Android 10, технологию Quick Share и защиту от воды по стандарту IP68.

Что касается цены, то она, предварительно, составит 700-900 долларов.