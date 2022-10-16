Стали известны характеристики Samsung Galaxy M54

Автор YouTube-канала The Pixel поделился характеристиками смартфона Galaxy M54. Сообщается, что устройство получит процессор Snapdragon 888 вместо MediaTek Dimensity 900. Это хорошо выделит новинку среди смартфонов среднего сегмента.

Также Samsung Galaxy M54 может получить 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Смартфону приписывают огромную батарею на 6000 мАч + 25-ваттную зарядку. Объем оперативной памяти составит 8 Гб, флеш-память — 128 Гб.

Основная камера получит 4 датчика: 64, 8 (или 12), 5 и 5 Мп. У фронтальной камеры будет 32 Мп.

Примерная стоимость Galaxy M54 оценивается в €425. Смартфон могу представить в конце 2022 года или в начале 2023 года.

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