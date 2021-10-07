Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и M2 с мощным аккумулятором вышли в России

В России поступили в продажу смартфоны Galaxy M52 5G и M22. Среди других устройств они выделяются внушительной автономностью и весьма демократичной ценой.

Смартфон M52 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Младшая модель Galaxy M22 оснащена 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера в Galaxy M52 обладает разрешением 64 МП. Фронтальная камера на 32 МП. Galaxy M22 получил камеру с разрешением 48 МП и возможностью выбирать степень размытия фона. При недостаточном освещении смартфон поддерживает съемку в ночном режиме.

Galaxy M22

Емкость аккумуляторов обеих новинок – 5000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт.

Galaxy M52 5G оснащен восьмиядерным чипсетом Snapdragon 778G 5G, а Galaxy M22 получил восьмиядерный процессор Mediatek Helio G80. Объем оперативной памяти Galaxy M52 5G и M22 – 6 ГБ, встроенной – 128 ГБ.

M52 5G и M22 уже доступны по цене 34 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. Оба устройства представлены в черном и белом цветах.