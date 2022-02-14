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Новости

Samsung Galaxy A23 показали на рендерах

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks, опубликовал рендеры будущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A23 с поддержкой 5G.

Если им верить, то Galaxy A23 наследует дизайн корпуса от прошлогодних смартфонов Galaxy A-серии. 6,6-дюймовом AMOLED-дисплей получит каплевидный вырез для фронтальной камеры, а внизу разместится массивный «подбородок». На задней части корпуса будет четыре камеры с основной камерой на 50 Мп. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в кнопку включения/выключения устройства.

Выход Samsung Galaxy A23 ожидается в марте.

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Источник:
GizmoChina

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