Samsung Galaxy A23 показали на рендерах

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks, опубликовал рендеры будущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A23 с поддержкой 5G.

Если им верить, то Galaxy A23 наследует дизайн корпуса от прошлогодних смартфонов Galaxy A-серии. 6,6-дюймовом AMOLED-дисплей получит каплевидный вырез для фронтальной камеры, а внизу разместится массивный «подбородок». На задней части корпуса будет четыре камеры с основной камерой на 50 Мп. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в кнопку включения/выключения устройства.

Выход Samsung Galaxy A23 ожидается в марте.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.