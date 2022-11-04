Samsung будет использовать процессоры Qualcomm в своих флагманах

Издание TheElec сообщает, что Samsung убирает из линейки Galaxy S23 фирменные процессоры Exynos. В новинках будут использоваться чипы Qualcomm, а Exynos оставят для смартфонов среднего класса.

Слухи, про переход с Exynos ходили уже давно. Однако, южнокорейский производитель продолжал использовать эти процессоры, несмотря на их отставание в производительности. Скорее всего, новые Galaxy S23 получат Snapdragon 8 Gen 2.