Самое большое и необычные колесо обозрения без спиц построят в Сеуле

Архитектурное бюро UNStudio объявило о планах построить в Сеуле (Южная Корея) самое высокое в мире колесо обозрения без спиц. Учитывая концепцию, его вполне можно назвать и самым необычным.

Этот уникальный проект представляет собой два перекрещивающихся кольца, вдоль которых будут двигаться капсулы. Проект Seoul Twin Eye реализуется в сотрудничестве с Arup и Heerim Architects. Колесо обозрения будет расположено на вершине 40-метрового культурного комплекса. Диаметр колеса составит 180 метров, а его максимальная высота – 220 метров.

Колесо будет оборудовано 64 капсулами, каждая из которых способна вместить до 25 посетителей. Всего Seoul Twin Eye сможет перевозить более 1 400 человек одновременно. Капсулы будут перемещаться с помощью уникальной гусеничной системы, двигаясь по внутренней и внешней части кольца.

В рамках проекта также запланировано строительство монорельсовой дороги, соединяющей местную станцию метро с колесом обозрения, а также зиплайна.