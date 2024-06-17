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Rutube пропал из App Store

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 23:08

Приложение видеохостинга Rutube перестало быть доступно в App Store. Через встроенный поиск приложение найти невозможно, также при переходе по прямой ссылке появляется уведомление о недоступности приложения в регионе.

Apple и Rutube пока не объяснили причины исчезновения из App Store. В Google Play приложение пока доступно для загрузки.

В 2022 году Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в приложении для iOS или ограничить возможность загрузки в других странах. Rutube выполнил требование и сделал доступным приложение только для России, Беларуси и Казахстана. Позже, загрузка стала возможна только в РФ.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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