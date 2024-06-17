Rutube пропал из App Store

Приложение видеохостинга Rutube перестало быть доступно в App Store. Через встроенный поиск приложение найти невозможно, также при переходе по прямой ссылке появляется уведомление о недоступности приложения в регионе.

Apple и Rutube пока не объяснили причины исчезновения из App Store. В Google Play приложение пока доступно для загрузки.

В 2022 году Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в приложении для iOS или ограничить возможность загрузки в других странах. Rutube выполнил требование и сделал доступным приложение только для России, Беларуси и Казахстана. Позже, загрузка стала возможна только в РФ.