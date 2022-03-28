Мобильные операторы могут отказаться от безлимитных тарифов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направило мобильным операторам рекомендацию по «исключению неограниченного потребления трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифные планы. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, рекомендуется «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами, чтобы происходило «разумное сокращение». Такие методы направлены на снижение нагрузки на сеть.

Сегодня мобильные операторы заявили, что через полгода могут столкнуться с дефицитом оборудования из-за санкций, а уже летом могут начаться сбои на линиях.

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