Россыпь анонсов Qualcomm — для флагманов, для ПК и для игровых консолей

Компания Qualcomm на саммите Snapdragon Tech Summit 2021 показала несколько новых продуктов, которые станут основой новых смартфонов, ПК и игровых систем.

Первым делом речь идёт о давно ожидаемой Snapdragon 8 Gen 1 для флагманских смартфонов. Это переименованная версия Snapdragon 898, которая получила трёхкластерную систему и целый ряд улучшений.Этот чип оснащён 8 ядрами с архитектурой Armv9 — одно сверхмощное ядро Arm Cortex X2 (до 3,0 ГГц), три мощных Arm Cortex A710 (до 2,5 ГГц) и четыре энергоэффективных Arm Cortex A510 (до 1,8 ГГц). Также в комплекте есть графический ускоритель Adreno нового поколения, который на 30% быстрее старой версии. Помимо этого, отметим 5G-модем класса 10 Gigabit.

Решение Snapdragon 8cx Gen 3 предназначено для устройств на Windows. Как утверждается, новинка на 85% производительнее, чем 8cx Gen 2 по «процессорной» части и на 60% — по графической. Из особенностей есть поддержка флеш-память UFS 3.1, фирменных технологий подавления шума и фонового звука.

Ещё одним решением стала платформа Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Она ляжет в основу игровой консоли от Qualcomm и Razer. На саммите показали только девкит (платформу для разработчиков), о дате выхода готовых решений пока ничего не говорится. Что касается девкита, то он оснащён экраном 6,65 дюйма с частотой 120 Гц. При этом в компании пока не уточняют возможные сроки выхода готовых консолей.

Наконец, на мероприятии показали новую платформу Snapdragon 7c+ Gen 3. Она тоже предназначена для ПК, точнее, для Windows и Chrome OS. Это 6-нанометровое решение, которое на 60% по процессорным задачам и на 70% по графике в сравнении с предыдущим поколением. Новинка получила ИИ-ускоритель Qualcomm AI Engine.

Также в чипсет встроен модем Snapdragon X53 5G Modem-RF, котоырй поддерживает 5G sub-6 и mmWave, обеспечивая скорость загрузки до 3,7 Гбит/с. Также присутствует поддержка Wi-Fi 6 и 6E со скоростью до 2,9 Гбит/с.

Ожидается, что готовые решения на этих чипсетах появятся на рынке в ближайшее время.