Россиянам хотят запретить активировать SIM-карты без проверки МВД

Российские власти рассматривают возможность ужесточения правил оборота SIM-карт. Предлагается связать их активацию с обязательной проверкой паспортных данных абонентов через МВД.

Согласно предложению, мобильные операторы будут активировать проданные SIM-карты только после подтверждения данных покупателя в полиции. Сейчас SIM-карты можно активировать сразу после покупки, при этом данные абонента сверяются с базами МВД в течение 30 дней.

Однако, некоторые операторы выражают опасения, что такие изменения приведут к нелегальному обороту SIM-карт и не принесут ожидаемой пользы. Новые правила могут усложнить процесс заключения контрактов как для иностранцев, так и для граждан РФ, отметил представитель одного из операторов. Также он указал на возможные трудности с дистанционным оформлением SIM-карт.