В России могут ужесточить правила регистрации SIM-карт

Сенатор Артем Шейкин предложил запретить операторам связи передавать дилерским компаниям полномочия по регистрации данных абонентов в биллинговых системах при продаже SIM-карт, а также наделить региональные отделения Роскомнадзора всеми необходимыми правами для проверки этих данных.

По словам сенатора, дилерские компании, заключив двусторонние агентские договоры с операторами, часто продают SIM-карты без должной идентификации, что ведет к вводу фиктивных данных в системы. Это в свою очередь способствует телефонному мошенничеству, так как часто преступники используют SIM-карты, оформленные на несуществующих лиц.

Соответствующую инициативу Шейкин направил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрию Угнивенко. В настоящее время Минцифры и другие российские ведомства готовят поправки в законы о связи и об идентификации и аутентификации физлиц.