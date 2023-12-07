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Российских операторов хотят лишать лицензий за пропуск мошеннических звонков

Генеральная прокуратура России и Роскомнадзор разрабатывают поправки к закону «О связи», которые ужесточат наказание операторов за пропуск мошеннических звонков.

В частности, предлагается лишать лицензий тех операторов связи, которые систематически допускают прохождение мошеннических звонков через свои сети. Сейчас список причин для аннулирования лицензий включает нарушение схемы пропуска трафика и порядка использования частот.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин заявил, что предлагаемые изменения позволят эффективно бороться с недобросовестными операторами и привлекать их к ответственности.

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Источник:
Коммерсантъ
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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