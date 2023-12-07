Российских операторов хотят лишать лицензий за пропуск мошеннических звонков

Генеральная прокуратура России и Роскомнадзор разрабатывают поправки к закону «О связи», которые ужесточат наказание операторов за пропуск мошеннических звонков.

В частности, предлагается лишать лицензий тех операторов связи, которые систематически допускают прохождение мошеннических звонков через свои сети. Сейчас список причин для аннулирования лицензий включает нарушение схемы пропуска трафика и порядка использования частот.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин заявил, что предлагаемые изменения позволят эффективно бороться с недобросовестными операторами и привлекать их к ответственности.