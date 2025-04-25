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Россияне скупают наушники-вкладыши: продажи TWS-устройств обновили рекорд

TWS-наушники продолжают бить рекорды продаж в России.
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Валентин Снежин сегодня в 15:58

По данным аналитики МТС, в первом квартале 2025 года в России было продано 5,1 млн полностью беспроводных наушников (TWS) на сумму 13,6 млрд рублей. Что является лучшим результатом за последние четыре года. Всего за этот период было реализовано 8,2 млн наушников на общую сумму 19,8 млрд рублей.

Доля TWS-моделей в продажах составила 62% в количественном и 69% в денежном выражении. Средняя цена «вкладышей» за год выросла на 7% и составила 2400 рублей.

Лидерами продаж остаются недорогие китайские бренды — их доля составила 39%. Далее идут Xiaomi (9%) и HOCO (6%). В денежном выражении лидирует Apple с долей 27%.

В МТС отмечают, что популярность TWS-наушников обусловлена не только ценой и форм-фактором, но и появлением активного шумоподавления в бюджетном сегменте. В компании ожидают, что беспроводные модели продолжат вытеснять проводные решения.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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