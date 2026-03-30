Apple заплатит штраф в Великобритании из-за платежей онлайн-кинотеатру Okko

Британское Управление по реализации финансовых санкций оштрафовало Apple Distribution International на 390 тысяч фунтов стерлингов. Речь идет о европейском подразделении Apple.

Поводом стали выплаты в адрес онлайн-кинотеатра Okko, которые компания провела в 2022 году. Общая сумма переводов составила 636 тысяч фунтов стерлингов.

На тот момент Okko принадлежал структуре, связанной со «Сбером», который уже находился под санкциями. Именно поэтому регулятор посчитал, что платежи нарушали действующий санкционный режим.

По данным Financial Times, речь, вероятно, шла о выплатах Okko за покупки, совершенные пользователями через App Store.

Размер штрафа оказался ниже возможного максимума. В британском регуляторе отметили, что Apple Distribution International сама сообщила о спорных платежах в октябре 2022 года. Изначально сумма взыскания могла составить 1 миллион фунтов стерлингов.

Отдельно подчеркивается, что штраф назначен именно Apple Distribution International, а не всей Apple целиком.