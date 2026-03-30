Apple заплатит штраф в Великобритании из-за платежей онлайн-кинотеатру Okko
Новости

Apple заплатит штраф в Великобритании из-за платежей онлайн-кинотеатру Okko

Британский регулятор оштрафовал Apple Distribution International на 390 тысяч фунтов стерлингов из-за платежей в адрес онлайн-кинотеатра Okko в 2022 году
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:12

Британское Управление по реализации финансовых санкций оштрафовало Apple Distribution International на 390 тысяч фунтов стерлингов. Речь идет о европейском подразделении Apple.

Поводом стали выплаты в адрес онлайн-кинотеатра Okko, которые компания провела в 2022 году. Общая сумма переводов составила 636 тысяч фунтов стерлингов.

На тот момент Okko принадлежал структуре, связанной со «Сбером», который уже находился под санкциями. Именно поэтому регулятор посчитал, что платежи нарушали действующий санкционный режим.

По данным Financial Times, речь, вероятно, шла о выплатах Okko за покупки, совершенные пользователями через App Store.

Размер штрафа оказался ниже возможного максимума. В британском регуляторе отметили, что Apple Distribution International сама сообщила о спорных платежах в октябре 2022 года. Изначально сумма взыскания могла составить 1 миллион фунтов стерлингов.

Отдельно подчеркивается, что штраф назначен именно Apple Distribution International, а не всей Apple целиком.

id·222973·20260330_1712
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  3. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  5. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  6. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры
Смотреть все обзоры