Роскачество составило рейтинг умных часов. Всего в тестировании участвовали 24 модели часов разных брендов. Оценивалось удобство пользования, время работы, прочность, точность считываемых показателей и фирменные приложения.

Топ-3 возглавили: Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 mm) и Apple Watch Series 4. Самыми дорогими из этой троицы являются Garmin Forerunner 630, их стоимость — более 40 тысяч рублей.





Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 mm) и Apple Watch Series 4

Роскачество отметило, что Apple Watch пятой серии уступают в точности работы прошлой четвёртой. Отличается целый ряд показателей: контроль физической активности (менее точный шагомер, датчики подсчета расстояния и набора высоты) и заряд батареи. Также интерфейс, синхронизация и удобство пользования стали лучшими у Apple Watch 4 и 5. Лидерами «яблочные» часы стали и по функции набора высоты. Подвёл, конечно же, аккумулятор — Apple Watch держат заряд около суток, не больше. В то время как другие часы работают неделями.

Безопасность умных часов специалисты оценили на отлично: при передаче данные шифруются, а требования к паролям обеспечивают их надежность.