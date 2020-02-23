Роскачество составило рейтинг умных часов
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Роскачество составило рейтинг умных часов

Роскачество составило рейтинг умных часов. Всего в тестировании участвовали 24 модели часов разных брендов. Оценивалось удобство пользования, время работы, прочность, точность считываемых показателей и фирменные приложения.

Топ-3 возглавили: Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 mm) и Apple Watch Series 4. Самыми дорогими из этой троицы являются Garmin Forerunner 630, их стоимость — более 40 тысяч рублей.

  • Garmin Forerunner 630
  • Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 mm)
  • Apple Watch Series 4
Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 mm) и Apple Watch Series 4

Роскачество отметило, что Apple Watch пятой серии уступают в точности работы прошлой четвёртой. Отличается целый ряд показателей: контроль физической активности (менее точный шагомер, датчики подсчета расстояния и набора высоты) и заряд батареи. Также интерфейс, синхронизация и удобство пользования стали лучшими у Apple Watch 4 и 5. Лидерами «яблочные» часы стали и по функции набора высоты. Подвёл, конечно же, аккумулятор — Apple Watch держат заряд около суток, не больше. В то время как другие часы работают неделями.

Безопасность умных часов специалисты оценили на отлично: при передаче данные шифруются, а требования к паролям обеспечивают их надежность.

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