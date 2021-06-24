Роскачество выбрало лучшие бюджетные смартфоны в Росии в 2021 году

Все мы в определенный промежуток времени задаемся вопросом: “А какой смартфон сейчас лучший”. Да, это может быть чисто субъективное мнение, но есть рейтинги, где учитывается масса параметров. Одним из таких рейтингов составили представители Роскачества. В их довольно обширный рейтинг вошли 167 смартфонов. Кстати, в этом рейтинге 16 новых моделей, но что самое главное, лидер теперь новый.

Как бы это не было странным, но именно Sony Xperia 5 II был признан лидером, несмотря на то, что вышел еще в 2020 году. Как видим, за нынешний год у этого устройства не появилось конкурентов, ведь этот смартфон опережает по “всем параметрам и за все время” по мнению Роскачества. А еще он получил победу в категории “Лучший выбор по соотношению цены и качества”.











Если же говорить о других рейтингах, то среди смартфонов до 30 тысяч рублей первенствует Poco F3. Он же лидирует и среди лучших бюджетных смартфонов первой половины нынешнего года. Также в этой категории, но уже среди лучших камерофонов и “долгожителей” Роскачество выделило Redmi Note 10 Pro. А вот для тех, кто любит играть, но не имеет достаточного бюджета для покупки поистине игрового смартфона, нужно обратить внимание на уже знакомый нам Poco F3.

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