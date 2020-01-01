В Роскачестве назвали лучшие смартфоны для студентов

Мы всячески приветствуем составление различного рода рейтингов. На этот раз своим видением лучших недорогих смартфонов для студентов поделились представители Роскачества, накануне именно Дня студента. Стоит отметить, что потеснить с первых рядов Apple и Samsung в общем рейтинге не удалось ни Xiaomi, ни Huawei, а вот в бюджетной категории борьба развернулась не шуточная.

Что касается дорогих моделей, то здесь нет равных Honor 20 Pro и Samsung Galaxy S9, который вышел еще два года назад. Первый вариант сейчас оценивается в 35 тыс. рублей и набирает 3,755 балла, второй стоит 46 тыс. рублей и набирает 4,032 балла. Оба устройства обладают лотками для двух сим-карт и поддерживают технологию NFC.

Аппараты практически одинаковое время работают от одной зарядки – 24 и 22 часа соответственно и защищены от воздействия внешних факторов согласно стандарта IP68. Поэтому, Samsung Galaxy S9 больше подойдет тем, кто хочет обладать топовым девайсом с отличной камерой. А вот Honor 20 Pro понравится тем пользователям, кому нужней производительность и не так важна камера.

Если говорить о бюджетниках, то в этом сегменте особого внимания заслуживает Realme 5 Pro, разместившийся на 51 месте с 3,779 баллами. На данный момент аппарат реализуется по цене 15 тыс. рублей и характеризуется экспертами, как производительный, долгоиграющий, но не особо выделяющийся качеством фотографий.

Если данная модель вам не подходит, тогда стоит обратить внимания на Xiaomi Mi 9 Lite, который получил 3,8 балла и разместился на 44 месте. И это при ценнике в 20 тыс. рублей. В добавок ко всему, он еще и опережает в рейтинге более дорогие модели. Также специалисты рекомендуют обратить внимание на OnePlus 7T и 7T Pro и Oppo Reno2.