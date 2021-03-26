Ролик с наработками S.T.A.L.K.E.R. 2 слили в сеть

В интернете раньше положенного срока вышло видео с наработками из S.T.A.L.K.E.R. 2. Его должны были показать на сегодняшней презентации независимых разработчиков Microsoft. Само мероприятие пройдёт сегодня, в онлайн-формате в 19:00 по Москве на Twitch.

Разбирая детали ролика в нём можно наблюдать новые костюмы фракций Свобода и Долг, которые снова появятся в игре. Кроме того, игрок на своём пути встретит новые группировки и более опасных врагов.

Также главный герой сможет опробовать около 30 видов оружия с возможностью дальнейшей модификации и примерить на себя уникальный стиль. Последний будет доступен разработчикам модов для создания особенностей в персонажах. Например, можно будет поставить зубные протезы.

Больше подробностей об игре, а также демонстрация геймплея, должна состояться в этом году. Сами разработчики пока не раскрывают дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо что-то избежать временных рамок и негатива со стороны фанатов серии.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 произойдёт на PC и Xbox Series. PlayStation 5 в списке поддерживаемых платформ пока нет и скорее всего не будет в какой-либо определённый период.