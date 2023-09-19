РКН предлагает с марта блокировать сайты с информацией об обходе блокировок

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Роскомнадзору блокировать сайты с инструкциями по обходу блокировок, а сегодня РКН предоставил проект расширяющий список критериев для блокировки интернет-ресурсов.

Согласно документу, ведомство предлагает также запретить сайты, которые «побуждают» или «обосновывают достоинства» способов обхода блокировок. Кроме этого отмечается, что блокировка не затронет ресурсы, распространяющие «научную, научно-техническую и статистическую информацию».

В случае подписания документа, блокировка сайтов начнётся с 1 марта 2024 года.