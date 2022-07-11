Роскомнадзор готовится заблокировать ещё 11 VPN-сервисов

Сегодня в российских СМИ появилась информация, что под блокировку Роскомнадзора попадёт ещё 11 VPN-сервисов. Среди них есть популярные VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN. При этом источник на которые сейчас ссылаются, оказался недоступен.

Напомним, что ранее Роскомнадзор назвал сервисы VPN «угрозой». В первых числах июня пользователи Proton VPN, NordVPN и Windscribe начали сообщать о проблемах и недоступности сервисов.

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