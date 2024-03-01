В России начал действовать запрет на «популяризацию VPN»

С 1 марта 2024 года в России начал действовать запрет на любую информацию о способах обхода интернет-блокировок. Таким образом, Роскомнадзор может ограничивать доступ к сайтам, которые публикуют подобные данные, а их владельцев оштрафовать.

В приказе Роскомнадзора от 4 декабря 2023 года уточняется, что именно считается популяризацией способов обхода блокировок:

Информация с описанием действий, позволяющих получить доступ к заблокированным ресурсам.

Информация, которая даёт представление о способах и методах обеспечения доступа к заблокированным ресурсам.

Информация, побуждающая, обосновывающая достоинства или убеждающая в привлекательности использования способов и методов обеспечения доступа к заблокированным ресурсам.

Информация, предлагающая получить или приобрести доступ к программам для доступа к заблокированным ресурсам.

Однако в документе есть исключение, а именно под запрет не попадает «научная, научно-техническая и статистическая информация».

Никакой ответственности в виде штрафа за написание таких материалов не предусмотрено. Владельцам сайтов и платформ следует помнить, что в случае получения предписания от Роскомнадзора об удалении определённого контента необходимо действовать быстро. Как раз за промедление есть ответственность — крупный штраф по Кодексу об административных правонарушениях.