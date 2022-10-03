Будущие iPhone получат обратную зарядку

Одной из технологий, которая стала присуща флагманским смартфонам, можно назвать обратную беспроводную зарядку. Она есть у ряда моделей на Android, а теперь может появиться и на iPhone. На это указывает свежий патент из Купертино.

Отмечается, что корпорация уже получила одобрение патентной заявки на эту технологию, однако сроков релиза пока нет. Возможно, новинка появится в будущем году в линейке iPhone 15, которой приписывают разъём USB-C и более высокую скорость зарядки.

При этом нужно понимать, что наличие патента не всегда говорить о существовании готовой технологии или даже прототипа. Не исключено, что до появления готовой версии пройдут годы, как это было с фирменной беспроводной зарядкой Apple.

При этом отметим, что iPhone 14 Pro Max оказался хуже по автономности, чем iPhone 13 Pro Max, так что беспроводная зарядка может появиться только в моделях с максимальной ёмкостью аккумулятора.

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