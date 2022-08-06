Вышло третье поколение портативной консоли Retroid Pocket 3 с эмулятором PlayStation 2 и Nintendo 64

Стартап GoRetroid выпустил портативную консоль Retroid Pocket 3. По сравнению с прошлым поколением, устройство получило удлиненный корпус и увеличенный дисплей.

Характеристики Retroid Pocket 3 следующие: Android 11, 4-ядерный процессор Unisoc Tiger T310, PowerVR GE8300, 2/3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти со слотом microSD. Грубо говоря, характеристики довольно посредственные, но для ретро-игр их вполне хватает.

Ёмкость батареи для консоли всего 4000 мАч. Есть поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Для управления предусмотрены аналоговые стики, D-Pad и ABXY-кнопки, а также курки.

Встроенный порт HDMI позволяет вывести изображение на телевизор с разрешением 720p. Питание будет поддерживаться при помощи USB-C. Кроме того, есть встроенные динамики на 2 Вт и аудиоджек для подключения проводных наушников.

Встроенный эмулятор консоли умеет запускать игры для Dreamcast, PSP, Nintendo 64, PlayStation 2 и Game Cube.

Retroid Pocket 3 доступен для предзаказа на официальном сайте за $119 (~7200 рублей) за версию с 2 ГБ ОЗУ и $129 (~7800 рублей) за версию с 3 ГБ ОЗУ.

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