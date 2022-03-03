Магазины re:Store возобновили работу по всей России

Вчера всех всполошила новость, что официальные реселлеры Apple в лице «re:Store» не открыли свои магазины. Но официальный представитель компании оперативно дал комментарии, что меры временные и вскоре работа возобновится.

На официальном сайте магазина цены также обновились.

Уже сегодня, действительно, открылись магазины по всей России. Только теперь с обновленными ценами.

Новая стоимость iPhone 13 Pro начинается от 150 тысяч рублей, а флагманский iPhone 13 Pro Max в максимальной комплектации на 1 ТБ обойдётся в 240 тысяч рублей. Кроме того, предыдущий iPhone 12 на 128 Гб заметно подорожал, смартфон можно приобрести за 105 тысяч рублей, вместо 75 тысяч рублей.

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