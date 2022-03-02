re:Store возобновит работу магазинов

Представитель дистрибьютера Apple в России Людмила Семушина прокомментировала закрытые магазины re:Store.

Сообщается, что такие меры носят временный характер, чтобы оценить ситуацию на рынке и скоро магазины продолжат работу в штатном режиме. Даты возобновления re:Store названа не была.

Также вчера официальный сайт Apple перестал принимать заказы и ограничил работу Apple Pay. Пока, судя по отзывам людей, Apple Pay работает, но с перебоями.

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