Появились качественные рендеры Apple Watch Series 7 в разных цветах

Неугомонный Джон Проссер продолжает сливать данные о будущих проектах Apple. На сей раз он показал качественные рендеры будущих умных часов Apple Watch Series 7, которые компания пока не анонсировала. По данным источника, обещано сразу 7 цветов.

Изображения основаны на утечках чертежей, потому за точность можно не волноваться. Само собой, это пока не официальные изображения, но очень близки к ним.

Судя по рендерам, Apple Watch Series 7 выполнены в духе iPhone 12 и последних версий планшетов iPad. У них острые боковые грани. При этом экраны останутся теми же — OLED. И рамки, похоже, не изменятся.

На привычном месте останется и боковая кнопка. А прорези для громкоговорителя размещены с другой стороны.

Что касается сроков выхода, то новинку обещают в этом году. Однако точной даты пока нет. Анонс же может состояться уже на конференции WWDC 2021, которая пройдет через несколько недель.

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