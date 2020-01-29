Релиз эмодзи для iOS 14 перенесли из-за коронавируса

Unicode Consortium сообщил, что выход Unicode Standard 14 задержится из-за пандемии. Это затронет эмодзи, релиз которых запланирован в будущем обновлении.

Президент консорциума Марк Дэвис рассказал о том, что в нынешних условиях компания не может придерживаться того же графика, который существовал раньше.

Задержка не повлияет на обновление Unicode 13, которое включает символы Emoji 13, о которых было объявлено ранее в этом году. В Unicode 13 появилось 62 новых смайлика, таких как улыбающееся лицо со слезой, белый медведь, тюлень, пузырьковый чай, пикап, фондю, чайник, волшебная палочка, жук и пиньята.

Ожидается, что символы Unicode 13 будут приняты Apple начиная с этой осени, возможно в грядущей iOS 14. Apple обычно требуется несколько месяцев, чтобы создать новый рисунок для персонажей смайликов, который утверждается при каждой новой итерации.

Консорциум Unicode также рассматривает вопрос о том, возможно ли выпустить новые последовательности смайликов в меньшем выпуске Emoji 13.1, поскольку эти смайлики используют комбинации существующих смайликов и могут быть реализованы в отдельном порядке.

Задержка Unicode 14 означает, что символы эмодзи, которые мы ожидали, Apple примет осенью 2021 года. Из-за задержки Консорциум Unicode принимает новые предложения персонажей смайликов для обновления Emoji 14 до сентября 2020 года.

После того, как этой осенью будут реализованы символы Emoji 13, новых дополнительных смайликов в iOS до 2022 года не будет.