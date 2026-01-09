Unicode показал 9 новых эмодзи, которые появятся на смартфонах в 2027 году | The GEEK
Unicode показал 9 новых эмодзи, которые появятся на смартфонах в 2027 году

Среди них — подозрительное лицо, соленый огурец и бабочка.
Редакция The GEEK сегодня в 16:02

Консорциум Unicode представил черновой список эмодзи, которые могут появиться на смартфонах и других устройствах в будущем. Их планируется утвердить в сентябре 2026 года, после чего они появятся на Android и iOS.

В список вошли 9 новых эмодзи:

  • Подозрительное лицо;
  • Жесты большим пальцем влево и вправо;
  • Соленый огурец;
  • Маяк;
  • Метеор;
  • Ластик;
  • Сачок;
  • Бабочка.

Кроме того, планируется добавить 10 дополнительных вариантов с оттенками кожи для двух базовых эмодзи.

Напомним, летом 2025 года Unicode представил новые эмодзи, которые появятся на смартфонах и компьютерах в рамках обновления Unicode 17.0 в 2026 году.

