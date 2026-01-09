Unicode показал 9 новых эмодзи, которые появятся на смартфонах в 2027 году

Консорциум Unicode представил черновой список эмодзи, которые могут появиться на смартфонах и других устройствах в будущем. Их планируется утвердить в сентябре 2026 года, после чего они появятся на Android и iOS.
В список вошли 9 новых эмодзи:
- Подозрительное лицо;
- Жесты большим пальцем влево и вправо;
- Соленый огурец;
- Маяк;
- Метеор;
- Ластик;
- Сачок;
- Бабочка.
Кроме того, планируется добавить 10 дополнительных вариантов с оттенками кожи для двух базовых эмодзи.
Напомним, летом 2025 года Unicode представил новые эмодзи, которые появятся на смартфонах и компьютерах в рамках обновления Unicode 17.0 в 2026 году.
