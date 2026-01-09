Unicode показал 9 новых эмодзи, которые появятся на смартфонах в 2027 году

Консорциум Unicode представил черновой список эмодзи, которые могут появиться на смартфонах и других устройствах в будущем. Их планируется утвердить в сентябре 2026 года, после чего они появятся на Android и iOS.

В список вошли 9 новых эмодзи:

Подозрительное лицо;

Жесты большим пальцем влево и вправо;

Соленый огурец;

Маяк;

Метеор;

Ластик;

Сачок;

Бабочка.

Кроме того, планируется добавить 10 дополнительных вариантов с оттенками кожи для двух базовых эмодзи.

Напомним, летом 2025 года Unicode представил новые эмодзи, которые появятся на смартфонах и компьютерах в рамках обновления Unicode 17.0 в 2026 году.