Рекламный доход разработчиков мобильных игр и сервисов ВКонтакте увеличится более чем в 2 раза

ВКонтакте увеличивает доход разработчиков мобильных HTML5-игр и сервисов VK Mini Apps. Теперь за нативную медиарекламу в своих проектах они будут ежемесячно получать на 130% больше, чем прежде. Такой рост, по мнению Вконтакте, вдохновит разработчиков активнее создавать развлекательные проекты или приложения для решения каждодневных задач, а рекламодателям откроет доступ к новой аудитории.

Более высокие выплаты получат разработчики, которые встроили в приложения способ монетизации «Медиареклама для Direct Games и VK Mini Apps» от AppsCentrum. Он работает эффективнее — к примеру, здесь можно добавить текст и кнопку действия. К тому же его проще подключить к проекту.

Те, кто активирует этот рекламный формат в ноябре, будут переходить на повышенную ставку постепенно. Специальные условия будут действовать весь 2021 год, затем размер выплат может быть пересмотрен. Доход от других способов монетизации, в частности веб-интеграций, остаётся прежним.