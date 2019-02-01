Redmi выпустит игровой ноутбук на Intel 10 поколения

Вот и бренд Redmi начал заниматься выпуском ноутбуков. На этот раз представители компании, которая принадлежит Xiaomi, готовит новинку в лице игрового ноутбука Redmi G. Этот девайс будет функционировать на процессоре Core i5 10200H или 10300H. Стоит отметить, что их тактовая частота составляет 2,5–4,5 ГГц. А если верить изображениям, которые попали в сеть, то экран получит узкие рамки, а его диагональ составит 15 дюймов.

К сожалению, полных спецификаций пока узнать не удалось. Производитель пока скрывает данные о видеокарте, объемах памяти и аккумуляторе. А вот судя по изображениям, можно говорить о мощной системе охлаждение, полноразмерной клавиатуре с наличием цифрового блока и крупным тачпадом. Также на изображениях можно увидеть порт USB Type-A и аудиоразъем.

Если верить данным, то игровой ноутбук Redmi G должен быть представлен 14 августа, когда и станут известны остальные характеристики, его стоимость и старт продаж. Но точно можно утверждать, что он будет дешевле своих аналогов, например, семейства Mi Notebook. Ведь мы же знаем, что Redmi любит делать ценник на свои устройства доступным.