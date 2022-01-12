Redmi K50 Gaming Edition получит топовый процессор

Новая линейка «народных флагманов» Redmi K скоро должна появиться на рынке. И первой моделью станет игровой смартфон Redmi K50. Точнее, Redmi K50 Gaming Edition.

Как утверждают инсайдеры, новинка получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, мощную систему охлаждения, способную отвести тепло от чипа, и аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт. Другие спецификации не сообщаются, но, скорее всего, стоит ожидать 8/12 ГБ ОЗУ, быструю флеш-память и другие особенности.

Помимо этого, новинке приписывают OLED-экран на 144 Гц, основную камеру на 64+13+8+2 МП и Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Как ожидается, новинку покажут уже в феврале.

Само собой, цены пока не сообщаются. Но очевидно, что сначала смартфон появится в Китае, а уже затем, весной или ближе к лету, станет доступен в других странах.