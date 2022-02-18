Redmi K50 Gaming Edition переименуют в Poco F4 GT

Бренд Poco подтвердил, что смартфон oco F3 GT будет запущен в первой половине 2022 года. Он получит процессор Snapdragon 8 Gen 1 и станет самым доступным вариантом на этой платформе.

Примечательно, это это будет переименованная версия Redmi K50 Gaming Edition, то есть разница будет только в названии и, вероятно, софте. Так было с Poco F3 GT, который стал глобальной версией Redmi K40 Gaming Edition. Эта и другие модели выйдут в Индии и ряде других стран.

Смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 4700 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Помимо этого, новинка получит селфи-камеру на 20 МП и основную с главным датчиком на 64 МП. Отдельно отметим наличие игровых кнопок, четырёх динамиков и ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.

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