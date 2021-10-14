В России стартовали продажи Redmi 10

Компания Xiaomi объявила о старте продаж смартфона Redmi 10 на российском рынке. У новинки большой 6,5 дюймовый экран с разрешением FHD+ и частота обновления 90 Гц. Работает Redmi 10 на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G88 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти.

Основная камера с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Кроме того, за автономность отвечает внушительная батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

В России смартфон Redmi 10 доступен в комплектации 4 ГБ + 64 ГБ доступен по цене 16 990 рублей, версия 4 ГБ + 128 ГБ – 18 990 рублей.