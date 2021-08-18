Представлена глобальная версия смартфона Xiaomi Redmi 10

Компания Xiaomi представила международную версию смартфона Redmi 10, которая появится в продаже с 20 августа. Новинка оценивается в 180 долларов.

Смартфон базируется на процессоре MediaTek Helio G88, оснащён 4/6 ГБ оперативной памяти, также есть 64/128 ГБ постоянной. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки до 18 Вт и обратной зарядки 9 Вт.

В смартфоне используется 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ (2400×1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц.

Основная камера включает модули на 50, 8, 2 и 2 МП. Фронтальная — 8 МП. Есть также разъём 3,5 мм для наушников.