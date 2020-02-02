Редкую консоль Nintendo Playstation продают от миллиона рублей

Коллекционеры – это странные люди, они готовы платить невероятные деньги за то, что для современного человека не представляет ценности. Особенно это касается устройств и всяческих гаджетов. Ведь согласитесь, все же стремятся приобретать только актуальные вещи, но коллекционеры… Нечто подобное произошло и с игровой консолью Nintendo Playstation, за которую открываются торга на аукционе Geritage Auctions.

Почему эта консоль так высокого ценится? На это две причины. Первая – это не вышедшая версия игровой консоли от сотрудничества Sony и Nintendo, во-вторых, таких консолей в мире насчитывается буквально пара штук. И одна из таких вышла на аукцион. Ее стартовая цена – 15 тыс. долларов, что в переводе на отечественную валюту – около миллиона рублей.

Данное действо, имеется в виду аукцион, будет проходить в течение 22 дней. Я даже боюсь представить, какая стоимость этого лота будет в конце, если уже сейчас за него предлагают 15 тыс. долларов. Что касается истории создания этой консоли, то ее задумывали создать вместе Sony и Nintendo. Но последняя «кинула» японцев и стала партнером Philips. После этого больше о Nintendo Playstation упоминаний не было.