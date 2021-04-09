Realme X7 Pro Extreme Edition — представлен тонкий и производительный смартфон

В Китае стартовали продажи смартфона серии Realme X7. Речь идёт о модификации Realme X7 Pro Extreme Edition, который оснащён неплохим железом.

Новинка получила процессор Dimensity 1000+, оперативную память LPDDR4x объёмом 8/12 ГБ и 128/256 ГБ постоянной памяти UFS 2.1. В новинке используется экран Samsung AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 360 Гц. Яркость тут зашкаливает — до 1200 нит. Сканер встроен в дисплей.

Основная камера использует модули на 64 + 8 + макро-камера с фокусным расстоянием 4 см. Фронтальная — 32 МП. Ёмкость батареи составляет 4500 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Из мелочей отметим фирменную систему жидкостного охлаждения, тонкий корпус и оболочку Realme UI 2.0 на базе Android 11.

Версия с 8/128 ГБ памяти стоит 350 долларов, а вариант с 12/256 ГБ памяти — 400 долларов.