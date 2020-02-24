Realme Watch показали живом фото

В последнее время на слуху пользователей бренд, схожий по названию с Redmi – Realme. И это не случайно, ведь многие называют этот бренд главным конкурентом Xiaomi и его суббренда. Это подтверждает последняя информация, появившаяся в сети. Источником ее стал неплохо зарекомендовавший себя инсайдер – Мукул Шарма.

На своем аккаунте в Twitter он выложил изображение первых умных часов этого бренда – Realme Watch. Презентация этого устройства, а также флагманского смартфона Realme X50 Pro 5G состоится сегодня. Если информации о смартфоне мы уже достаточно много видели в сети, то о Realme Watch ее попросту нет, кроме наличия круглого дисплея.

Но не нужно быть пророком, чтобы не понимать, что эти часы станут конкурентами Xiaomi Mi Watch и еще не вышедших – Redmi Watch. Это мнение подтверждает тот факт, что многие покупатели постепенно отдают свое предпочтение продукции Realme, нежели Xiaomi.