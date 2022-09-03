Раскрыты характеристики умных часов Realme Watch 3 Pro

Стали известны характеристики новых умных часов Realme Watch 3 Pro. Их представят уже 6 сентября, а сейчас появился официальный тизер устройства.

У часов будет 1,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 448 х 368 пикселей. Также они получат защиту по стандрарту IPX8, которая обеспечит погружение в воду на глубину до 1,5 м. Отметим наличие встроенных приемника GPS, динамика и микрофона + Bluetooth 5.3.

Производитель обещает автономную работу до 10 дней, для полной перезарядки потребуется 150 минут.

Толщина Realme Watch 3 Pro составляет 11,7 мм, вес — 41,5 грамм. Стоимость устройства пока не раскрыта.

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