Realme тизерит новый смартфон Narzo 60X 5G

Realme, вероятно, готовится представить новый смартфон в линейке Narzo. На Amazon India появилось изображение-баннер с Realme Narzo 60X 5G и надписью «скоро». При этом дизайн задней панели телефона похож на Realme 11 5G.

Ожидается, что смартфон получит 6,72-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц, восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 6100, изготавливаемый по 6-нанометровому техпроцессу, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Что касается камеры, то в задний круглый модуль будут встроены две, одна из которых на 64 Мп. Также известно, что это будет смартфон с поддержкой 5G.

Realme Narzo 60X будет продаваться на индийском Amazon, официальном сайте компании, а также розничных сетях. По слухам, смартфон официально представят в середине сентября.