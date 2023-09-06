Realme представила бюджетный Narzo 60X 5G с экраном 120 Гц

На мероприятии в Индии компания realme представила свой новый бюджетный смартфон Narzo 60X 5G. Неделю назад изображение-баннер со смартфоном появился на Amazon India.

Смартфон выполнен в стиле IntersellarX, задняя панель имеет покрытие, напоминающее песок с эффектом градиента. Его габариты – 165,7×76×7,89 мм, а вес – 190 г.

Устройство оснащено 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Narzo 60x 5G функционирует на базе чипа MediaTek Dimensity 6100 Plus, имеет 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ (с возможность расширения еще на 6 ГБ), а также ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Объем встроенного хранилища составляет 128 ГБ.

Камеры устройства представлены основным модулем 50 МП + 2 МП и фронтальной камерой 8 МП. В смартфон установили слот для двух SIM-карт, 5G, Bluetooth 5.2, USB Type-C, 3.5 мм разъём для наушников, боковой датчик отпечатков пальцев и слот для SD-карты.

Realme Narzo 60x 5G будет доступен в цветах Stellar Green и Nebula Purple. Стоимость модели с 4 ГБ ОЗУ – 12 999 рупий (~15 300 рублей), а версии с 6 ГБ ОЗУ – 14 499 рупий (~17 000 рублей). Дата начала продаж – 15 сентября.